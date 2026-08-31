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31.08.2026 06:31:29
Shaanxi Yanchang Petroleum Chemical Engineering: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Shaanxi Yanchang Petroleum Chemical Engineering ließ sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shaanxi Yanchang Petroleum Chemical Engineering die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 CNY, nach 0,170 CNY im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig standen 22,74 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 33,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shaanxi Yanchang Petroleum Chemical Engineering 34,15 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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