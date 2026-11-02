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02.11.2026 06:31:29
Shaanxi Yanchang Petroleum Chemical Engineering: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Shaanxi Yanchang Petroleum Chemical Engineering hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,34 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shaanxi Yanchang Petroleum Chemical Engineering 0,020 CNY je Aktie generiert.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 36,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 29,90 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 18,85 Milliarden CNY.
Redaktion finanzen.at
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