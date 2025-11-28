Shagrir Group Vehicle Services präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shagrir Group Vehicle Services hat am 26.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Shagrir Group Vehicle Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,53 ILS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,430 ILS je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,07 Prozent auf 120,2 Millionen ILS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 95,4 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at