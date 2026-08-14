Shah Alloys gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shah Alloys hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,05 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,910 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shah Alloys in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 98,98 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,4 Millionen INR im Vergleich zu 236,4 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at