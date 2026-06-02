02.06.2026 06:31:29

Shah Alloys hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shah Alloys hat am 30.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 4,25 INR gegenüber -2,270 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Shah Alloys 22,5 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 92,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 303,7 Millionen INR umgesetzt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 54,42 INR. Im letzten Jahr hatte Shah Alloys einen Gewinn von -9,970 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 85,23 Prozent auf 393,70 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,67 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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