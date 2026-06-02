|
02.06.2026 06:31:29
Shah Alloys hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Shah Alloys hat am 30.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 4,25 INR gegenüber -2,270 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Im abgelaufenen Quartal hat Shah Alloys 22,5 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 92,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 303,7 Millionen INR umgesetzt worden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 54,42 INR. Im letzten Jahr hatte Shah Alloys einen Gewinn von -9,970 INR je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 85,23 Prozent auf 393,70 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,67 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Leitindex legte ebenso zu. Die US-Börsen zeigen sich mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden auch am zweiten Handelstag der Woche keine gemeinsame Richtung.