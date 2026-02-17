Shah Alloys präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shah Alloys hat am 14.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 19,42 INR. Im Vorjahresviertel waren -1,090 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Shah Alloys im vergangenen Quartal 105,8 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 79,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shah Alloys 519,0 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at