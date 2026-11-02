Shah Alloys: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shah Alloys hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,93 INR. Im Vorjahresquartal waren 6,93 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 91,89 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,4 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29,6 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at