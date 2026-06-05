Shah Foods mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shah Foods lud am 03.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,46 INR. Im Vorjahresviertel waren 2,88 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shah Foods in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 73,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 39,8 Millionen INR im Vergleich zu 23,0 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,41 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Shah Foods 1,81 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 39,81 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 5,26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 37,82 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at