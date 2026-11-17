Shah Foods lud am 14.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,66 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,110 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at