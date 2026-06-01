Shahlon Silk Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shahlon Silk Industries äußerte sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 INR. Im Vorjahresviertel hatte Shahlon Silk Industries 0,040 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Shahlon Silk Industries mit einem Umsatz von insgesamt 821,9 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 629,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 30,50 Prozent gesteigert.

Shahlon Silk Industries hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,500 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,390 INR je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Shahlon Silk Industries mit einem Umsatz von insgesamt 2,60 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,52 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 3,14 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at