17.02.2026 06:31:28
Shahlon Silk Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Shahlon Silk Industries hat am 14.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,15 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,110 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shahlon Silk Industries in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 25,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 510,7 Millionen INR im Vergleich zu 687,8 Millionen INR im Vorjahresquartal.
