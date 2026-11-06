Shahlon Silk Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shahlon Silk Industries hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,07 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,170 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 53,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 774,9 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 361,9 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at