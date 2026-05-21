Shaily Engineering Plastics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shaily Engineering Plastics gab am 19.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 8,74 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shaily Engineering Plastics 6,22 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,37 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,18 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 36,97 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 20,29 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 9,91 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Shaily Engineering Plastics einen Umsatz von 7,84 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at