Shaily Engineering Plastics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shaily Engineering Plastics präsentierte am 08.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11,15 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,78 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2,57 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,92 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at