11.11.2025 06:31:28
Shaily Engineering Plastics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Shaily Engineering Plastics präsentierte am 08.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11,15 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,78 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 2,57 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,92 Milliarden INR umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
