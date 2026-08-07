Shake Shack stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shake Shack veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,37 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,410 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Shake Shack mit einem Umsatz von insgesamt 417,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 356,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 17,15 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at