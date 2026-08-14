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14.08.2026 06:31:29
Shakeys Pizza Asia Ventures, stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Shakeys Pizza Asia Ventures, hat am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 PHP. Im Vorjahresviertel hatte Shakeys Pizza Asia Ventures, 0,100 PHP je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,17 Milliarden PHP vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,89 Milliarden PHP in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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