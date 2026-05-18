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18.05.2026 16:38:05
Shakira Is Found Not Guilty of Tax Fraud in Spain
A Spanish court ruled that the pop star was not a tax resident of Spain in 2011 and ordered the country’s tax authorities to return tens of millions of dollars to her.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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