WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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08.05.2026 04:43:20
Shakira teases official 2026 FIFA World Cup song
The Colombian star unveils a clip of her singing the official World Cup 2026 song "Dai Dai" featuring Afrobeats artist Burna Boy.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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