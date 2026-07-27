Shakti Pumps (India) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shakti Pumps (India) hat am 24.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,18 INR. Im Vorjahresviertel waren 8,05 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 37,94 Prozent auf 8,59 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,23 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at