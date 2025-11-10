Shakti Pumps (India): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shakti Pumps (India) hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 7,35 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shakti Pumps (India) 8,44 INR je Aktie eingenommen.

Shakti Pumps (India) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,66 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,35 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at