Shalby: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shalby hat am 27.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,72 INR. Im Vorjahresviertel waren -1,130 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,65 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,87 Milliarden INR ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,23 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Shalby ein EPS von 0,180 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Shalby 11,41 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,01 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 10,87 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at