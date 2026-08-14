Shalby zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shalby hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,98 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,710 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,96 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,31 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at