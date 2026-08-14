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14.08.2026 06:31:29
Shalibhadra Finance präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Shalibhadra Finance stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,59 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,48 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,11 Prozent auf 110,9 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 94,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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