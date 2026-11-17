Shalibhadra Finance hat am 14.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,64 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shalibhadra Finance 1,54 INR je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shalibhadra Finance im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 113,3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 94,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at