17.02.2026 06:31:28
Shalimar Agencies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Shalimar Agencies hat sich am 14.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shalimar Agencies ein EPS von 0,120 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Shalimar Agencies im vergangenen Quartal 329,1 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 37,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shalimar Agencies 525,3 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
