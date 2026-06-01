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01.06.2026 06:31:29
Shalimar Agencies stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Shalimar Agencies gab am 29.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,07 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,050 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,25 Prozent auf 470,2 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 347,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,140 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 0,080 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1,58 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 50,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,05 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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