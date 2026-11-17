Shalimar Agencies präsentierte in der am 14.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shalimar Agencies ein EPS von 0,050 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 842,3 Millionen INR – ein Plus von 82,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shalimar Agencies 462,1 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at