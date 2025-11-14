Shalimar Paints hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shalimar Paints hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,69 INR gegenüber -2,340 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,55 Prozent auf 1,34 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,45 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at