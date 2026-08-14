Shalimar Paints vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shalimar Paints äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Shalimar Paints vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,54 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,990 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,38 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,53 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at