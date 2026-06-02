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02.06.2026 06:31:29
Shalimar Productions: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Shalimar Productions lud am 30.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Shalimar Productions hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,010 INR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 INR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 93,85 Prozent auf 1,64 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 26,66 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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