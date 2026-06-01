Shalimar Wires Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shalimar Wires Industries hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,210 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 383,3 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 363,5 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,36 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Shalimar Wires Industries 0,550 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 1,42 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 7,77 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,32 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at