Shalimar Wires Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shalimar Wires Industries äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 INR. Im Vorjahresviertel hatte Shalimar Wires Industries 0,060 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 359,8 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 307,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at