Shamaran Petroleum: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shamaran Petroleum hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 54,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 364,6 Millionen NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 167,6 Millionen NOK.

Redaktion finanzen.at