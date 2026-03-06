|
06.03.2026 06:31:28
ShaMaran Petroleum gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
ShaMaran Petroleum hat sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 76,2 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 56,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ShaMaran Petroleum einen Umsatz von 48,6 Millionen CAD eingefahren.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,010 CAD. Im letzten Jahr hatte ShaMaran Petroleum einen Gewinn von 0,040 CAD je Aktie eingefahren.
Der Jahresumsatz wurde auf 216,40 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 149,86 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
