ShaMaran Petroleum präsentierte Quartalsergebnisse

ShaMaran Petroleum hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 39,9 Millionen CAD – eine Minderung von 0,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 40,1 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at