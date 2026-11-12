Shamaran Petroleum: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shamaran Petroleum hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Auf der Umsatzseite hat Shamaran Petroleum im vergangenen Quartal 817,0 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 196,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shamaran Petroleum 275,4 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at