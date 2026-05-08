ShaMaran Petroleum vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ShaMaran Petroleum hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,32 Prozent auf 52,2 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 51,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at