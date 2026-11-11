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11.11.2026 06:31:29
Shamaran Petroleum: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Shamaran Petroleum gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Beim Umsatz wurden 805,2 Millionen NOK gegenüber 292,2 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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