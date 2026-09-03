Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech A hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,21 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,070 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 335,9 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 366,9 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at