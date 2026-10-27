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27.10.2026 06:31:29
Shandong Bohui Paper Industrial: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Shandong Bohui Paper Industrial präsentierte am 24.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 0,01 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shandong Bohui Paper Industrial noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 CNY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,71 Prozent auf 4,85 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,89 Milliarden CNY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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