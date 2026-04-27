Shandong Bohui Paper Industrial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shandong Bohui Paper Industrial hat am 24.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,03 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shandong Bohui Paper Industrial noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,71 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 5,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,96 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,120 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten 0,140 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 19,15 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 18,92 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,133 CNY sowie einen Umsatz von 19,44 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at