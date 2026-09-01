Shandong Bohui Paper Industrial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shandong Bohui Paper Industrial hat am 29.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,02 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shandong Bohui Paper Industrial noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 CNY in den Büchern gestanden.

Shandong Bohui Paper Industrial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,99 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,00 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at