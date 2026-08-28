Shandong Buchang Pharmaceuticals gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shandong Buchang Pharmaceuticals lud am 27.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,17 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shandong Buchang Pharmaceuticals 0,300 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,80 Prozent zurück. Hier wurden 2,42 Milliarden CNY gegenüber 2,88 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at