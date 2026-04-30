Shandong Buchang Pharmaceuticals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shandong Buchang Pharmaceuticals lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal -0,800 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,49 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,41 Milliarden CNY ausgewiesen.

Shandong Buchang Pharmaceuticals hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,340 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,510 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,75 Prozent auf 11,76 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,92 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at