Shandong Buchang Pharmaceuticals präsentierte Quartalsergebnisse

Shandong Buchang Pharmaceuticals lud am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,28 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,230 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,01 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 2,80 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at