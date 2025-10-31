Shandong Buchang Pharmaceuticals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shandong Buchang Pharmaceuticals hat sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Shandong Buchang Pharmaceuticals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,80 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,08 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at