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29.04.2026 06:31:29
Shandong Buchang Pharmaceuticals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Shandong Buchang Pharmaceuticals hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,30 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,290 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,39 Prozent auf 2,58 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shandong Buchang Pharmaceuticals 2,78 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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