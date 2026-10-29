Shandong Cvicse Middleware A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shandong Cvicse Middleware A gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,04 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,140 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 30,9 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 32,3 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at