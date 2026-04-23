Shandong Cynda Chemical: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shandong Cynda Chemical hat am 21.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shandong Cynda Chemical ein EPS von -0,070 CNY in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 351,9 Millionen CNY, gegenüber 526,5 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 33,15 Prozent präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,310 CNY, nach -0,060 CNY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 2,36 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 2,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Shandong Cynda Chemical 2,42 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at