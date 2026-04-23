|
23.04.2026 06:31:29
Shandong Cynda Chemical: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Shandong Cynda Chemical hat am 21.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shandong Cynda Chemical ein EPS von -0,070 CNY in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 351,9 Millionen CNY, gegenüber 526,5 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 33,15 Prozent präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,310 CNY, nach -0,060 CNY im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig standen 2,36 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 2,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Shandong Cynda Chemical 2,42 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.