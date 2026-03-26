Shandong Dacheng Pesticide: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Shandong Dacheng Pesticide hat sich am 25.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Shandong Dacheng Pesticide hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,11 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,060 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,68 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,25 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,240 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Shandong Dacheng Pesticide 0,230 CNY je Aktie verdient.

Shandong Dacheng Pesticide hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 5,62 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 4,83 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,310 CNY geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 5,61 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at